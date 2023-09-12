Путин: кабмин РФ и производители договорились о дальнейших действиях по топливу Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), комментируя ситуацию с ценами на бензин, сообщил, что правительство и производители договорились, как будут действовать в ближайшем будущем.

Российский лидер подчеркнул, что федеральный кабмин вовремя не среагировал на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть.

«Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время», - сообщил глава государства.

Сайт KP.RU писал, почему в России дорожает топливо. В августе биржевые цены и на бензин, и на дизель обновляли рекорды чуть ли не каждый день. По мнению экспертов, на ситуацию повлияло сразу несколько факторов.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Главные заявления Путина в рамках выступления на пленарном заседании ВЭФ доступны здесь.