Путин высказался о прекращении военных действий на Украине

Президент России Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин высказался о возможном прекращении боевых действий на Украине.

По словам главы государства, Россия не может прекратить боевые действия, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут наступление.

"Они будут контрнаступать, а мы скажем: "а мы прекращаем". Мы же не троцкисты. Движение - все, конечная цель - ничто. Это плохая теория", - сказал Путин на пресс-конференции после Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

На ВЭФ-2023 Путин также сообщил, что потери ВСУ с начала июньского наступления превысили отметку в 71 тысячу военнослужащих, а также 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин.

Кроме того, президент России высказался о переговорах с Украиной. По его словам, США должны убедить украинского президента Владимира Зеленского отменить закон о переговорах с российской стороной.