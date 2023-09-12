Путин назвал уголовные дела против Трампа политическим преследованием Фото: REUTERS

Уголовные дела в отношении бывшего президента США Дональда Трампа являются преследованием по политическим мотивам и представляют собой недобросовестную конкуренцию, считает российский лидер Владимир Путин.

«Все, что происходит с Трампом, – это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента. И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они обнажили свои внутренние проблемы», – заявил он на пленарной сессии Восточного экономического форума.

По мнению главы государства, то, что происходит в США, в сегодняшних условиях для России хорошо, поскольку показывает «гнилость американской политической системы». Как отметил Путин, в такой ситуации Вашингтон не может претендовать на то, чтобы учить других демократии.

Напомним, экс-президенту США предъявлено 91 обвинение по четырем уголовным делам. Трамп говорит о своей невиновности по всем эпизодам и считает, что они являются попытками истеблишмента Демократической партии не дать ему снова стать главой государства.

В августе политик был взят под арест в тюрьме в штате Джорджия и зарегистрирован в тюремных списках. Через непродолжительное время Трампа отпустили под залог в размере 200 тысяч долларов.