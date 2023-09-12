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НовостиПолитика12 сентября 2023 9:46

Путин назвал уголовные дела против Трампа политическим преследованием

Эта ситуация показывает гнилость американской политической системы, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин назвал уголовные дела против Трампа политическим преследованием

Путин назвал уголовные дела против Трампа политическим преследованием

Фото: REUTERS

Уголовные дела в отношении бывшего президента США Дональда Трампа являются преследованием по политическим мотивам и представляют собой недобросовестную конкуренцию, считает российский лидер Владимир Путин.

«Все, что происходит с Трампом, – это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента. И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они обнажили свои внутренние проблемы», – заявил он на пленарной сессии Восточного экономического форума.

По мнению главы государства, то, что происходит в США, в сегодняшних условиях для России хорошо, поскольку показывает «гнилость американской политической системы». Как отметил Путин, в такой ситуации Вашингтон не может претендовать на то, чтобы учить других демократии.

Напомним, экс-президенту США предъявлено 91 обвинение по четырем уголовным делам. Трамп говорит о своей невиновности по всем эпизодам и считает, что они являются попытками истеблишмента Демократической партии не дать ему снова стать главой государства.

В августе политик был взят под арест в тюрьме в штате Джорджия и зарегистрирован в тюремных списках. Через непродолжительное время Трампа отпустили под залог в размере 200 тысяч долларов.