Даня Милохин сбежал из России первым рейсом в Дубаи на фоне призывов отправить его в армию

Мизулина: Даня Милохин уехал в Дубай после требования призвать его в армию Фото: соцсети

Директор “Лиги безопасного интернета” Екатерина Мизулина сообщила, что Даня Милохин улетел из России из-за активных призывов граждан мобилизовать блогера на службу в ряды ВС РФ.

“Блогер Даня Милохин вчера покинул Россию первым рейсом и улетел в Дубай: в 23:18 он пересек границу в аэропорту Внуково. Это результат консолидации и единения гражданского общества, о котором говорит наш Президент.” — написала Мизулина в своем телеграм-канале.

Накануне Мизулина призвала Министерство обороны призвать Милохина на службу из-за того, что блогер после начала спецоперации на Украине наговорил много “нелестных слов” о России и сбежал за границу, но на днях вернулся домой в Москву. В социальных сетях многие поддержали инициативу Мизулиной.

В свою очередь приемный отец Милохина заявил, что блогер не пригоден к службе из-за плохого зрения, а его прилет в Россию и вовсе мог быть постановкой.