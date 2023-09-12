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НовостиПолитика12 сентября 2023 10:52

Путин отреагировал на сотрудничество Армении и США

Путин: в отношениях России и Армении нет никакого разворота
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин отреагировал на сотрудничество Армении и США

Путин отреагировал на сотрудничество Армении и США

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), отреагировал на планы властей Армении провести совместные военные учения с США.

По словам Путина, на этом фоне в отношениях Москвы и Еревана нет никакого разворота.

"Мы видим и понимаем, что происходит", - сказал глава государства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о настороженности Москвы в связи с военными учениями Еревана и Вашингтона. При этом Россия не боится потерять союзника в лице Армении, подчеркнул пресс-секретарь президента.