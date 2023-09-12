ВТО: санкции против РФ могут негативно отразиться на большинстве экономик мира Фото: REUTERS

Всемирная торговая организация (ВТО) пришла к выводу, что введенные в отношении России санкции негативно отразятся на большинстве экономик мира. Такие данные содержатся в отчете о мировой торговле за текущий год.

Эксперты ВТО указывают на то, что ранее было установлено, что торговая напряженность между Китаем и США привела к потере благосостояния в размере 0,3% ВВП в Китае и 0,1% ВВП в Соединенных Штатах.

«Аналогичным образом, экономические санкции, введенные в отношении Российской Федерации, по прогнозам, окажут негативное влияние на большинство экономик», - говорится в документе.

В организации также отметили, что резкое усиление односторонних санкций угрожает будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации. Поэтому, по мнению экспертов ВТО, не стоит «заходить слишком далеко».

Ранее Росстат проинформировал, что, по предварительным данным, рост ВВП Российской Федерации за второй квартал 2023 года ускорился - до 4,9% после его снижения до 1,8% в первом квартале.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что показатели ВВП свидетельствуют о том, что экономический рост в России закрепился. По его словам, увеличение данного показателя наметилось с третьего квартала 2023 года. В целом за семь месяцев 2023 года ВВП вырос более чем на 2%, отметил премьер.