Экс-разведчик Риттер: ВСУ не смогут наступать по всей линии фронта из-за нехватки ресурсов Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска испытывают острую нехватку ресурсов, из-за чего не смогут продолжать активные боевые действия на всех направлениях.

“ВСУ не хватает ресурсов, <…> не только для конкретных наступательных действий <…>, но и по всей линии соприкосновения наблюдается истощение запасов”, — отметил военный в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер считает, что из-за подобных проблем уже в ближайшие недели или месяцы украинские войска могут быть вынуждены уходить с занятых позиций.

Разведчик добавил, что ВСУ до сих пор продолжают “биться головой о первую линию российской обороны”, что говорит о недостатке ресурсов у Киева для активного наступления и заставило многих политиков и экспертов, ранее веривших в способность киевского режима добиться успеха, признать провал ВСУ.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также отмечал, что у ВСУ не осталось шансов добиться успеха в текущем наступлении, а ВС России в любой момент могут начать контратаковать и заставить отступать противника с занятых позиций.

Напомним, всего за время летнего наступления ВСУ потеряли более 70 тысяч военнослужащих и наемников и более десяти тысяч единиц военной техники, не добившись успехов ни на одном из направлений.