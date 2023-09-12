“Отправили умирать”: украинский политолог рассказал о причинах дезертирства бойцов ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин: насильно отправленные воевать украинцы дезертируют Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства среди мобилизованных, отправленных на передовую против их воли.

“На передовой начали группы солдат сдаваться в плен. <…> И все больше и больше таких случаев, опять врут что такого нет, но на самом деле есть. Почему? <…> Потому что их насильно отправили умирать”, — пояснил эксперт в своем видеоблоге на YouTube.

Соскин отметил, что за время летнего наступления украинские войска понесли огромные потери, которые киевский режим не в силах компенсировать из-за нежелания граждан добровольно идти в армию.

“Хватают и насильно отправляют. В XXI веке такое делать, что Зеленский вытворяет — это, конечно, преступление и нарушение конституции”, — резюмировал политолог.

Ранее Соскин отмечал, что киевский режим не может справиться с потерями еще и из-за разгула коррупции в Минздраве страны. По его словам, раненых бойцов ВСУ не успевают довозить до госпиталей из-за нехватки банальных медикаментов и перевязочных материалов.

В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что украинские войска постепенно начинают осознавать свою неспособность прорвать оборону ВС РФ и отказываются идти в бой.