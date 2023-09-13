Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика13 сентября 2023 4:34

Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный

Лидер КНДР поблагодарил президента России за приглашение
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный

Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный, который расположен в Амурской области.

Глава российского государства прилетел на космодром из Приморского крае, где во вторник, 12 сентября, участвовал в Восточном экономическом форуме. Лидер Северной Кореи приехал на поезде на железнодорожную станцию Восточного.

При встрече Путин и Ким Чен Ын коротко пообщались. Лидер КНДР поблагодарил президента РФ за приглашение посетить Россию, несмотря на «занятость».

Ожидается, что у глав двух стран пройдут переговоры с участием делегаций и, возможно, с глазу на глаз.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что встреча Путина и Ким Чен Ына может пройти 13 сентября 2023 года.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил визит лидера КНДР. Он рассказал, что Путин и Ким Чен Ын обсудят развитие двусторонних отношений. Россия считает своим долгом налаживать добрые и взаимовыгодные отношения с КНДР, как и с другими соседями, отметил официальный представитель Кремля.

Сайт KP.RU писал, что Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), ответил на вопрос о том, что будет делать в рамках посещения космодрома Восточный. Российский лидер пояснил, что там у него есть соответствующая программа.