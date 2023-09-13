Путин встретил Ким Чен Ына, прибывшего на космодром Восточный Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный, который расположен в Амурской области.

Глава российского государства прилетел на космодром из Приморского крае, где во вторник, 12 сентября, участвовал в Восточном экономическом форуме. Лидер Северной Кореи приехал на поезде на железнодорожную станцию Восточного.

При встрече Путин и Ким Чен Ын коротко пообщались. Лидер КНДР поблагодарил президента РФ за приглашение посетить Россию, несмотря на «занятость».

Ожидается, что у глав двух стран пройдут переговоры с участием делегаций и, возможно, с глазу на глаз.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что встреча Путина и Ким Чен Ына может пройти 13 сентября 2023 года.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил визит лидера КНДР. Он рассказал, что Путин и Ким Чен Ын обсудят развитие двусторонних отношений. Россия считает своим долгом налаживать добрые и взаимовыгодные отношения с КНДР, как и с другими соседями, отметил официальный представитель Кремля.

Сайт KP.RU писал, что Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), ответил на вопрос о том, что будет делать в рамках посещения космодрома Восточный. Российский лидер пояснил, что там у него есть соответствующая программа.