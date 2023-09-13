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НовостиВ мире13 сентября 2023 5:50

Стало известно, что Ким Чен Ын написал в журнале перед обходом "Восточного"

Ким Чен Ын: слава России как первопроходцев в космосе будет вечной
Дарья ЧИПУРНАЯ
Ким Чен Ын оставил особое послание на космодроме "Восточный"

Ким Чен Ын оставил особое послание на космодроме "Восточный"

Фото: REUTERS

Лидер КНДР Ким Чен Ын оставил особое послание, написанное от руки, в журнале на космодроме "Восточный" в Амурской области.

"Слава России как страны первопроходцев космоса будет вечной", - написал северокорейский лидер черной гелевой ручкой в блокноте перед обходом российского космодрома накануне переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ким Чен Ын также отметил в журнале дату своего визита - 13 сентября 2023 года - и написал свое имя.

Напомним, Ким Чен Ын прибыл спецпоездом в Россию 12 сентября, а на следующий день, в среду, на машине добрался до аэродрома "Восточный". Именно там начались переговоры лидеров России и Северной Кореи. Переговорный процесс стартовал с участием делегаций, а при необходимости главы двух государств могут перейти к общению тет-а-тет. Путин, в свою очередь, отмечал, что обсудит все важные вопросы с Ким Чен Ыном "не спеша".