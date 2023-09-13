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НовостиВ мире13 сентября 2023 6:09

Ким Чен Ын прокомментировал спецоперацию на Украине

Ким Чен Ын: Россия ведет священную борьбу для защиты своего суверенитета
Дарья ЧИПУРНАЯ

Глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным на космодроме "Восточный" высказался о специальной военной операции (СВО) на Украине.

Северокорейский лидер отметил, что его визит в Россию проходит в "особое время".

"Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности", - сказал Ким Чен Ын, добавив, что Россия противостоит гегемонистическим силам.

Ранее KP.RU писал, что КНДР всегда поддержит Россию. Об этом сообщил сам Ким Чен Ын, подчеркнув, что он всегда поддерживает решения Владимира Путина в борьбе против империализма.