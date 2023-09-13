В Екатеринбурге девушка погибла, выпав с 24 этажа при мытье окон Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринубрге 23-летняя девушка погибла, выпав из окна квартиры на 24 этаже.

Как передает «КП – Екатеринбург», погибшая выпала из окна, когда мыла окна. Известно, что она уроженка Пермского края, у нее остался девятимесячный ребенок. Тело девушки было обнаружено в воскресенье, 10 сентября.

Напомним, в конце августа в Перми из окна квартиры на 11 этаже выпал четырехлетний ребенок, он скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи. Во время трагедии ребенок был дома с родственниками, однако в какой-то момент ненадолго остался без внимания и полез на подоконник, после чего выпал из окна.

В прошлом месяце в Санкт-Петербурге под окнами жилого дома на улице Архитектора Белова было обнаружено тело девятилетней школьницы. Девочка разбилась насмерть после падения с высоты.