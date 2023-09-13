Глава парламента Крыма объяснил атаку ВСУ на Севастополь жаждой мести Киева Фото: архив "КП"

Ночная атака Вооруженных сил Украины на Севастополь была продиктована жаждой мести киевских властей, считает председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Все их действия продиктованы завистью к Крыму, которая перерастает в жажду мести, так как именно крымчане в 2014 году показали всему миру, что не намерены мириться с нацистским режимом в Киеве и взяли курс на возвращение в Россию», – заявил глава крымского парламента в беседе с РИА Новости.

Как отметил Константинов, попытки властей Украины навести страх на жителей Крыма ничтожны и бесполезны.

Напомним, в ночь на среду, 13 сентября, Вооруженные силы Украины совершили ракетную атаку на Севастополь. Как сообщало Министерство обороны РФ, на город были направлены десять крылатых ракет, а целью был судоремонтный завод имени Орджоникидзе, при атаке на который пострадали 24 человека.