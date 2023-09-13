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НовостиПолитика13 сентября 2023 8:45

Глава парламента Крыма объяснил атаку ВСУ на Севастополь жаждой мести Киева

Украина не может простить Крыму возвращение в состав России, заявил политик
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава парламента Крыма объяснил атаку ВСУ на Севастополь жаждой мести Киева

Глава парламента Крыма объяснил атаку ВСУ на Севастополь жаждой мести Киева

Фото: архив "КП"

Ночная атака Вооруженных сил Украины на Севастополь была продиктована жаждой мести киевских властей, считает председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

«Все их действия продиктованы завистью к Крыму, которая перерастает в жажду мести, так как именно крымчане в 2014 году показали всему миру, что не намерены мириться с нацистским режимом в Киеве и взяли курс на возвращение в Россию», – заявил глава крымского парламента в беседе с РИА Новости.

Как отметил Константинов, попытки властей Украины навести страх на жителей Крыма ничтожны и бесполезны.

Напомним, в ночь на среду, 13 сентября, Вооруженные силы Украины совершили ракетную атаку на Севастополь. Как сообщало Министерство обороны РФ, на город были направлены десять крылатых ракет, а целью был судоремонтный завод имени Орджоникидзе, при атаке на который пострадали 24 человека.