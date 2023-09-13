Стало известно, какой тост произнес Ким Чен Ын на обеде с Путиным

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию с однодневным визитом
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын на торжественном обеде в свою честь на космодроме "Восточный" произнес тост на здоровье президента России Владимира Путина.
Глава КНДР также предложил тост за российских товарищей и новые победы России.
Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, произнес тост за укрепление дружбы между РФ и КНДР, а также за процветание двух народов.
Ранее сайт KP.RU показал, как выглядит полное меню в честь главы КНДР Ким Чен Ына. Высокопоставленному гостю из Северной Кореи предложили пельмени из камчатского краба, осетрину с грибами и картофелем, а также щербет из облепихи и другие изысканные блюда русской кухни.