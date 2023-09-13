Минобороны: комплекс «Красуха-С4» показал высокую эффективность в зоне СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха-С4» показал свою эффективность в ходе применения в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник станции помех с позывным Шмель.

Военнослужащий объяснил принцип действия комплекса, который воздействует программно-аппаратными средствами на бортовую радиолокационную станцию противника, вынуждая самолеты или ракеты подняться в зону огневого контакта российских ПВО. Те, в свою очередь, успешно их сбивают.

«На протяжении всей специальной военной операции наш комплекс доказывает свою эффективность. Наш коллектив, экипаж со своей боевой задачей справляется достаточно успешно», - сказал начальник станции помех на видео Минобороны РФ.

По информации российского оборонного ведомства, тактико-технические характеристики комплекса позволяют обнаруживать все виды воздушных целей, в том числе движущихся на предельно малой высоте.

Ранее военный эксперт Франк-Штефан Гэди в интервью изданию War Zone рассказал о том, как российским военнослужащим удалось отключить украинские реактивные системы залпового огня HIMARS. По словам аналитика, это удалось сделать с помощью мощных систем радиоэлектронной борьбы. Он пояснил, что российские системы радиоэлектронной борьбы оказали влияние на эффективность ракет Вооруженных сил Украины. Таким образом, по его мнению, РЗСО HIMARS пришел конец.

В ходе наступления украинские войска уже потеряли 66 тысяч бойцов и почти восемь тысяч единиц военной техники. Такое заявление ранее сделал глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.