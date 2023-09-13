Ким Чен Ын заявил, что России противостоит сборище зла Фото: REUTERS

Россия сегодня борется со «сборищем зла», которое питает иллюзии о своей гегемонии, заявил лидер Корейской Народной-Демократической Республики Ким Чен Ын на официальном обеде с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и за создание стабильной обстановки для развития», – сказал лидер КНДР.

Напомним, главы государств обедают на космодроме «Восточный» в Амурской области, где у них ранее состоялись переговоры один на один и в присутствии делегаций.

Путин на торжественном обеде в честь Ким Чен Ына поднял тост за укрепление дружбы между Россией и Северной Кореей. Он заявил, что Москва и Пхеньян стремятся скрепить узы товарищества и добрососедства, а их действия направлены во имя мира, процветания и стабильности в Дальневосточном регионе.

Сайт KP.RU показал, как выглядит полное меню в честь главы КНДР. Политику предложили пельмени из камчатского краба, осетрину с грибами и картофелем, а также щербет из облепихи и другие изысканные блюда русской кухни.