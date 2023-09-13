Ким Чен Ын обсудил с Путиным ситуацию на Корейском полуострове и в Европе Фото: REUTERS

Лидер КНДР Ким Чен Ын на официальном обеде в честь своего визита в Россию заявил, что обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным тактическое и стратегическое сотрудничество, а также ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.

«Только что мы с товарищем Путиным углубленно обсудили военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе», - сказал глава Северной Кореи.

Он также выразил уверенность в том, что его визит в Россию станет важным моментом в превращении дружбы между РФ и КНДР в нерушимые отношения стратегического сотрудничества.

Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом 13 сентября 2023 года. Лидер КНДР приехал на бронепоезде на железнодорожную станцию космодрома Восточного, где встретился в Путиным. Сайт KP.RU рассказал о главных моментах встречи глав двух государств.

Ранее Путин на торжественном обеде в честь Ким Чен Ына поднял тост за укрепление дружбы между Россией и КНДР. Путин заявил, что Россия и Северная Корея стремятся скрепить узы товарищества и добрососедства. Их действия направлены во имя мира, процветания и стабильности в регионе.