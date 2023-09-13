Переговоры Путина и Ким Чен Ына продолжались около четырех часов Фото: REUTERS

На космодроме «Восточный» завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына.

Они продолжались около четырех часов, учитывая торжественный обед северокорейский лидер провел на космодроме более пяти часов. Лидеры России и КНДР начали общение в 07:09 мск, вместе осмотрев объекты «Восточного». Затем начались переговоры при участии делегаций, которые продлились больше часа, после чего Путин и Ким Чен Ын поговорили один на один.

В завершение визита в честь лидера КНДР был дан официальный обед. В настоящее время он покинул космодром «Восточный».

Как писал сайт KP.RU, Путин на торжественном обеде в честь северокорейского коллеги поднял тост за укрепление дружбы между Россией и КНДР. Он заявил, что Москва и Пхеньян стремятся скрепить узы товарищества и добрососедства, а их действия направлены во имя мира, процветания и стабильности в Дальневосточном регионе.

Ким Чен Ын в свою очередь выразил уверенность в победе российской армии и заявил, что РФ противостоит сборище зла с иллюзиями о своей гегемонии.