WP: ВСУ пожаловались на сложную ситуацию из-за превосходства России в воздухе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты и солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили о почти непреодолимых рубежах российской обороны и тяжелой ситуации из-за превосходства России в воздухе. Об этом сообщило издание Washington Post.

«По словам солдат и аналитиков, российские силы терзают украинские войска ударными дронами и управляемыми бомбами», - сказано в материале.

В статье также отмечается, что у Украины ограниченные системы ПВО и гораздо меньше истребителей, чем у России.

Так, украинский военный эксперт Алексей Мельник отмечает, что тяжелая железная конструкция российских авиабомб затрудняет их перехват, так как ракеты ПВО предназначены для поражения более тонких целей. Большое число такого вида оружия представляет проблему для ВСУ, уточняет он.

Солдаты ВСУ также признают эффективность дронов «Ланцет» против Bradley.

«Если дрон попадет в моторный отсек, это сжигает броню», - пояснил украинский военный с позывным «Француз».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России нет других вариантов, кроме как одержать победу в ходе специальной военной операции. Глава российского оборонного ведомства также заявил, что Вооруженные силы России держат активную оборону в зоне проведения спецоперации и продолжают выбивать технику, а также личный состав украинских войск.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что ВСУ в ходе своего наступления потеряли уже 71,5 тысячи военнослужащих. Он подчеркнул, что результатов у украинской армии нет, но есть большие потери.