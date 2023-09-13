ВСУ несут колоссальные потери у села Работино Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в бой новые резервы на Запорожском направлении. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Неся колоссальные потери, командование ВСУ бросило в бой новые резервы", - цитирует Рогова РИА Новости.

Эксперт добавил, что ВСУ вступили в бой на "самом горячем" направлении - Ореховском - в районе сел Работино и Вербовое.

Накануне Рогов рассказал, что село Работино превращается для ВСУ во второй Артемовск, где "утилизируются" наиболее боеспособные украинские подразделения.

Ранее KP.RU сообщил, что российские войска за минувшие сутки уничтожили 205 десантников и штурмовиков ВСУ под Работино. Кроме того, согласно данным Министерства обороны РФ, за сутки киевский режим лишился более 810 наемников и десятков единиц боевой техники.

С момента начала украинского наступления ВСУ потеряли свыше 71 тысячи военнослужащих. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.