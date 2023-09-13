Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды13 сентября 2023 13:14

Козловский отсудил один рубль по иску о защите чести и достоинства

Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск актера
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства

Козловский выиграл суд по иску о защите чести и достоинства

Фото: Олег ЗОЛОТО

Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск актера Данила Козловского о защите чести, достоинства и деловой репутации к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину, обвинившего его в дискредитации Военных сил (ВС) России.

Суд обязал Виталия Бородина удалить порочащие сведения, опубликовав также опровержение и выплатив Даниле Козловскому один рубль.

Напомним, актер обратился с исковым заявлением в суд еще в апреле текущего года после того, как Бородин призвал проверить артиста на экстремизм, а прокуратура Москвы начала соответствующую проверку в отношении артиста по статье о дискредитации ВС РФ. Как сообщалось, иск Козловского приняли через три месяца.

Отмечается, что к требованию возбудить дело в отношении артиста Бородин привели слова Козловского из интервью Ирине Шихман*, где тот якобы призывал к митингам, но были процитированы слова актера со съемок сериала о революции.

*Внесена Минюстом РФ в список иноагентов