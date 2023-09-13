Посольство РФ рекомендовало россиянам не въезжать в Латвию на личных автомобилях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гражданам России следует избегать поездок в Латвию на личных автомобилях в связи с запретом властей республики на въезд на автотранспорте с российскими номерами, заявило посольство РФ в Риге.

«Согласно решению латвийских властей от 12 сентября 2023, въезд на территорию республики на автотранспорте с российскими номерными знаками запрещен. Учитывая данное обстоятельство, настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения Латвии на личных автомобилях», – сказано в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве попросили россиян обращаться в дипмиссию РФ в Латвии в случае конфискации транспортных средств.

Напомним, накануне министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что республика запретила въезд в страну автомобилей с номерными знаками Российской Федерации. Уже в среду, 13 сентября, эстонские таможенники развернули на границе машину с российскими номерами, водитель которой имел двойное гражданство – РФ и Литвы.