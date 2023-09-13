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НовостиПолитика13 сентября 2023 16:38

Минобороны РФ: три безэкипажных катера ВСУ обнаружены и уничтожены в Черном море

Об этом сообщает военное ведомство в своих соцсетях
Сергей ЧИКОВ
13 сентября в Черном море были обнаружены и уничтожены три надводных беспилотника ВСУ. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

13 сентября в Черном море были обнаружены и уничтожены три надводных беспилотника ВСУ. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Министерство обороны России сообщило, что 13 сентября в Черном море были обнаружены и уничтожены три надводных беспилотника ВСУ.

"13 сентября в акватории Чёрного моря Морской авиацией Черноморского флота обнаружены и уничтожены три безэкипажных катера ВСУ", - сообщили в телеграм-канале ведомства.

Напомним, в начале сентября российские корабли отразили атаку двух подобных безэкипажных катеров ВСУ на военно-морскую базу Новороссийск, а менее недели назад корабли Черноморского флота уничтожили три таких катера, которые пытались атаковать Крымский мост.