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НовостиВ мире13 сентября 2023 18:17

El Manshar: акула укусила девушку за плечо на египетском курорте Дахаб

СМИ сообщают, что пострадавшей пришлось ампутировать конечность
Сергей КУДРИН
El Manshar: акула укусила девушку за плечо на египетском курорте Дахаб

El Manshar: акула укусила девушку за плечо на египетском курорте Дахаб

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Акула напала на девушку, отдыхавшую на курорте Дахаб в Египте. Хищник укусил туристку за плечо, но девушка выжила. Как сообщает издание El Manshar, ей пришлось ампутировать руку, чтобы спасти пострадавшую.

«Мне сказали, что на девушку напала акула, укусила ее за плечо. А далее все катера с гарпуном гонялись за акулой около двух часов. Сомневаюсь, что ее поймали, скорее всего, просто прогнали», - рассказал Москве 24 россиянин, ставший очевидцем нападения.

Напомним, что нападения акул на туристов в 2023 году происходят достаточно часто. Так, в июне погиб россиянин 1999 года рождения, которого атаковала акула во время купания на одном из пляжей Хургады.

Ранее KP.RU опубликовал подробности жестокого нападения акулы на россиянина 8 июня 2023 года.