Видео мумифицированных гуманоидов, которым около тысячи лет, показали в Мексике, фото: скриншот из видео

Конгресс Мексики провёл публичное слушание, на котором выступил уфолог Хайме Мауссан. Он представил депутатам и общественности мумифицированные тела, по его утверждению, являющиеся инопланетянами. Мумиям, уверяет Мауссан, от 700 до 800 лет, у них чрезмерно большие головы, а на ногах и руках по три пальца.

Мумии были найдены достаточно давно, ещё в 2017 году. По словам уфолога, это случилось на плато Наска. В одной из пещер были обнаружены данные останки, прикрытые слоем водорослей.

Однако на самом деле эти останки уже известны. Их изучали самые разные учёные, в том числе российские специалисты, и в итоге антропологи пришли к однозначному выводу - мумии на самом деле являются поделками. Их скелеты созданы из фрагментов костей различных животных, и не могли бы функционировать, будь они живыми существами.

Ранее KP.RU сообщил подробности исследований мумий, которых сейчас в Мексике пытаются выставить за представителей инопланетной цивилизации.