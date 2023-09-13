Трамп: Байден дал Путину основания для осуждения США

Трамп заявил, что Байден дал Путину повод для осуждения Америки. Фото: REUTERS

Действия Джо Байдена дали российскому лидеру Владимиру Путину повод для осуждения США. Об этом заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Президент России Владимир Путин использует для осуждения Америки и всего хорошего, что она когда-то отстаивала, противозаконное обращение в стиле банановой республики жуликоватого Джо Байдена со своим политическим оппонентом, который больно бьет его во всех опросах», - написал политик в социальной сети Truth Social после того, как Путин назвал судебное преследование Трампа «преследованием по политическим мотивам».

Напомним, выступая на ВЭФ, Путин заявил, что происходящее в США показывает «гнилость американской политической системы» и прокомментировал выдвинутые против Трампа обвинения.

«Все, что происходит с Трампом, – это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента. И делается это на глазах общественности США и всего мира. Они обнажили свои внутренние проблемы», – сказал российский президент.

Также Путин выразил мнение, что выборы президента США не повлияют на отношения с Россией и предположил, что политика Вашингтона по отношению к Москве в случае победы Трампа останется прежней.