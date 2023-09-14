Рамасвами пообещал упразднить ФБР и Минобразования, если станет президентом США

Претендент на пост президента США от Республиканской партии Рамасвами намерен упразднить Минобразование и ФБР. Фото: REUTERS

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Вивек Рамасвами пообещал упразднить ряд федеральных служб в случае своего прихода к власти. В числе институтов, которые, по мнению Рамасвами, должны быть ликвидированы – ФБР и Министерство образования.

Политик рассказал о своих планах в телефонном разговоре с сотрудником издания Semafor, уточнив, что будет готов использовать президентские полномочия для упразднения ФБР, Министерства образования, комиссии по ядерному регулированию, службы питания и диетологии Министерства сельского хозяйства и АТФ (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ).

Напомним, Вивек Рамасвами представляет Республиканскую партию.

Ранее Рамасвами пообещал в случае своей победы на выборах президента США гарантии того, что НАТО не примет в свои ряды Украину.

Также политик заявил, что Соединенные Штаты могут прекратить свое существование в случае конфликта с Москвой и Пекином.