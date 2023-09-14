Политик Филиппо: еврокомиссар вязала носки во время скучной речи фон дер Ляйен

Политик Филиппо высмеял главу ЕК фон дер Ляйен за то, что во время ее выступления еврокомиссар Йоханссон занималась вязанием. Фото: REUTERS

Французский политик Флориан Филиппо высмеял Урсулу фон дер Ляйен за ее выступление о положении дел в ЕС. Филиппо опубликовал в соцсети X пост, в котором обратил внимание на то, что во время выступления фон дер Ляйен еврокомиссар Ильва Йоханссон занималась вязанием.

Вяжущая Йоханссон попала на видео. Изделие, которое вяжет еврокомиссар, похоже на носок небольшого размера.

«Речь Урсулы фон дер Ляйен этим утром «о положении дел в Союзе» была столь утомительна, что один из ее комиссаров предпочла вязать, пока она говорила! И эти высокооплачиваемые люди решают наши судьбы! Невероятно», - написал Флориан Филиппо.

Филиппо возглавляет французскую партию «Патриоты». Он неоднократно выступал с критикой действий главы ЕК.

Так, Филиппо заявил, что фон дер Ляйен занимается разграблением армии, а также способствует эскалации украинского конфликта при отправке снарядов Киеву.

Также Флориан Филиппо обвинил фон дер Ляйен в расизме из-за ущемления прав россиян.