Экс-советник Соскин: зимой украинцы могут начать революцию против Зеленского

Политолог Соскин допустил начало революции против Зеленского будущей зимой. Фото: REUTERS

Революция против Владимира Зеленского может произойти на Украине зимой. Такое развитие событий допустил экс-советник Кучмы Олег Соскин.

«Когда начнется голод, когда полностью не будет поставок бензина и прочего, когда не будут ходить машины, не будут убираться города, нельзя будет доставить продовольствие в населенные пункты, тогда начнутся массовые выступления», - сказал Соскин, выступая на своем YouTube-канале.

Политолог заявил, что революционная ситуация на Украине дозрела во всех элементах системы, в том числе политической, социальной, демографической, финансовой, экономической.

Ранее украинский политолог Дацюк допустил начало гражданской войны на Украине после окончания конфликта, уточнив, что такое развитие событий возможно в случае победы Украины в конфликте.

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