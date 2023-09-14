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НовостиПолитика14 сентября 2023 3:59

Экс-советник Соскин: зимой украинцы могут начать революцию против Зеленского

Политолог заявил, что революционная ситуация на Украине дозрела во всех элементах системы
Мария ПАВЛОВА
Политолог Соскин допустил начало революции против Зеленского будущей зимой.

Политолог Соскин допустил начало революции против Зеленского будущей зимой.

Фото: REUTERS

Революция против Владимира Зеленского может произойти на Украине зимой. Такое развитие событий допустил экс-советник Кучмы Олег Соскин.

«Когда начнется голод, когда полностью не будет поставок бензина и прочего, когда не будут ходить машины, не будут убираться города, нельзя будет доставить продовольствие в населенные пункты, тогда начнутся массовые выступления», - сказал Соскин, выступая на своем YouTube-канале.

Политолог заявил, что революционная ситуация на Украине дозрела во всех элементах системы, в том числе политической, социальной, демографической, финансовой, экономической.

Ранее украинский политолог Дацюк допустил начало гражданской войны на Украине после окончания конфликта, уточнив, что такое развитие событий возможно в случае победы Украины в конфликте.

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