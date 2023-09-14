Политолог Дацюк допустил начало гражданской войны на Украине после окончания конфликта

Политолог Дацюк назвал высокой вероятность начала гражданской войны на Украине в случае победы Киева в конфликте. Фото: REUTERS

После завершения украинского конфликта в стране может начаться гражданская война. Такое развитие событий допустил украинский политолог Сергей Дацюк. Эксперт уточнил, что с большой долей вероятности гражданская война на Украине начнется, если Киев одержит победу в конфликте.

«В ситуации победы мир на Украине не наступает, потому что разворачивается гражданская война», - сказал Дацюк в интервью на Youtube, подчеркнув, что «определенные политические силы» на Украине закладывают условия для возникновения гражданской войны.

Тем временем американский политолог Миршаймер заявил, что Россия в любом случае победит на Украине благодаря стратегическим преимуществам.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу также заявил, что у России нет других вариантов, кроме как одержать победу на Украине.

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