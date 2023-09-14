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Политика13 сентября 2023 21:01

Военная спецоперация на Украине 14 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 сентября 2023 года
Наталья ПАРТОЛИНА
Наталья ПАРТОЛИНА
Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 сентября 2023 года.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Тверской области.

Минобороны сообщило, что комплекс «Красуха-С4» показал высокую эффективность в зоне СВО. Станция обнаруживает все виды воздушных целей, в том числе на предельно малой высоте.

Российские войска отразили две атаки ВСУ на Запорожском направлении. В ходе безуспешных атак противник потерял 200 военных, танк и три бронетранспортера. Минобороны России также сообщило, что за прошедшие сутки российские войска отразили восемь атак штурмовых подразделений ВСУ на Донецком направлении, противник потерял до 140 бойцов и несколько единиц военной техники.

Министерство Украины заявило о поступление на вооружение ВСУ нового цифрового ударного дрона украинского производства, который может переносить груз массой 1 килограмм на расстояние семь километров.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили в бой новые резервы на Запорожском направлении и несут колоссальные потери. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

Министерство обороны России сообщило, что 13 сентября в Черном море были обнаружены и уничтожены три надводных беспилотника ВСУ.

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