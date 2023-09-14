Суд приговорил главаря группировки киллеров Аслана Гагиева к пожизненному сроку

Фото: личный архив Аслана Гагиева

Южный окружной военный суд приговорил главаря одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслана Гагиева к пожизненному тюремному сроку. Об этом стало известно из зала суда.

Суд постановил назначить Гагиеву, более известному как Джако, наказание в виде пожизненного лишения свободы по совокупности преступлений путем частичного сложения.

Отметим, что пожизненное заключение для криминального авторитета запрашивал прокурор из Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону на заседании в конце августа.

Напомним, Гагиеву были предъявлены обвинения в 60 заказных убийствах чиновников и представителей бизнеса на территориях Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия - Алания. Джако в ходе дачи показаний свою вину не признавал.

Минувшим летом десять членов ОПГ Гагиева были приговорены к лишению свободы на срок от 12 до 20 лет за 37 убийств. Еще двое получили максимальное наказание.

Со всеми подробностями жизни и преступлений уроженца Южной Осетии Аслана Гагиева можно ознакомиться в материале KP.RU.