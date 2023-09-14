Стало известно, откуда ВСУ возьмут пополнение для наступления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За три месяца своего наступления украинская армия не смогла добиться каких-либо результатов, но понесла серьезные потери, для продолжения боевых действий Вооруженным силам Украины (ВСУ) нужно пополнение.

В минувший вторник, 12 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке решений всех военно-врачебных экспертиз, связанных с негодностью военнообязанных граждан.

Кроме того, изменили критерии пригодности к военной службе. Могут мобилизовать граждан с такими заболеваниями, как клинически вылеченный туберкулез, бессимптомный ВИЧ, вирусный гепатит с незначительным нарушением функций, а также невротический расстройства с легкими кратковременными болезненными проявлениями.

Как пишет РИА Новости, ВСУ собирают пополнять ряды женщинами. Представительницы слабого пола из медучреждений подлежат учету уже с 1 октября.

Напомним, даже президент Украины признал, что у наступления украинских войск в любом случае не будет «хеппи-энда» для Киева, отметив серьезные потери на поле боя.

Незадолго до этого экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что удары российских войск наносят невосполнимые потери, а назначение нового человека на пост главы Министерства обороны Украины не сможет ничего изменить.