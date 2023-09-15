Пленный Ольховик: Киев в ДНР посылает в бой мобилизованных старше 50 лет

Украинский военнопленный рассказал, как ВСУ бросают в боестолкновения мобилизованных старше 50 лет. Фото: REUTERS

Киевское военное командование бросает в бой плохо обученных мобилизованных солдат в возрасте более 50 лет. Об этом рассказал военнопленный Александр Ольховик.

По словам украинского военнослужащего, возрастных мобилизованных отправляют на штурм населенных пунктов Опытное и Авдеевка на территории ДНР. При этом, как рассказал Ольховик, мобилизованным, чей возраст превышает 50 лет, было обещано, что они не будут принимать участия в боестолкновениях.

«Нам вообще говорили, что никуда мы не будем ходить, нас будут держать, поскольку мы в годах, на третьей линии, что мы не будем принимать участие в прямых столкновениях, а нас сразу после «учебки» кинули в хлам, откуда никто не вернулся и вряд ли вернется, больше никого я живым из них не видел, скорее всего, мне просто повезло», - рассказал Ольховик РИА Новости, добавив, что многие его сослуживцы были в возрасте «под 60».

Александр Ольховик служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке решений всех военно-врачебных экспертиз, связанных с негодностью военнообязанных граждан. Также ряды ВСУ предполагается пополнить женщинами.

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