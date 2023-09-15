Военная спецоперация на Украине 15 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 сентября 2023 года.

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом.

Российские военные уничтожили пять безэкипажных катеров ВСУ при отражении атаки в Черном море. Катера ВСУ пытались атаковать патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят ротацию и перебрасывают под Артемовск 80-ю десантно-штурмовую бригаду, обученную инструкторами НАТО. Такое заявление сделал подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Губернатор Старовойт сообщил, что один человек погиб после обстрела ВСУ завода в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о проверке решений всех военно-врачебных экспертиз, связанных с негодностью военнообязанных граждан. Также ряды ВСУ предполагается пополнить женщинами.

Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении. Потери Киева на этом направлении за сутки составили до 350 человек.

Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки на ракетный корабль Черноморского флота России «Самум», сообщает Министерство обороны РФ. Для этого использовался безэкипажный катер, который был уничтожен из штатного оружия корабля.

Рогов заявил о сдавшейся без боя группе военнослужащих ВСУ на Времевском выступе. Их взяли в плен бойцы 40 бригады морской пехоты ВС России.