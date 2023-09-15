В Ярославле хулиганы стреляли по автобусам из неустановленного предмета

В Ярославле ищут хулиганов, которые обстреливали автобусы. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Ярославле полиция ищет хулиганов, которые обстреляли несколько автобусов. В УМВД России по Ярославской области сообщили, что неизвестные использовали для этого «неустановленный предмет».

Сообщается, что инцидент произошел вечером в четверг 14 сентября на улице Бабича.

«Неизвестными был использован неустановленный предмет, используемый в качестве оружия, для производства выстрелов в направлении автобусов общественного транспорта», - сообщает пресс-служба ведомства.

Тем временем столичный Дептранс опубликовал видео страшной ночной аварии в Москве. На Тверской-Ямской автомобиль перевернулся после столкновения с другой машиной.

Также сообщалось, что в США жителей одного из городов в штате Небраска эвакуируют из-за взрыва вагона с хлорной кислотой. После взрыва начался пожар с выделением токсичного дыма. Это вещество используется для производства продуктов питания и взрывчатки.