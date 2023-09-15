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НовостиВ мире15 сентября 2023 6:53

Трамп: США катятся в ад, но я могу спасти страну при переизбрании

Дональд Трамп готов участвовать в президентских выборах США без страха тюремного заключения
Дарья ЧИПУРНАЯ
Дональд Трамп рассказал о переизбрании на второй президентский срок в США

Дональд Трамп рассказал о переизбрании на второй президентский срок в США

Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в президентских выборах без страха тюремного заключения из-за желания спасти страну, которая "катится в ад".

"Наша страна катится в ад. Наша страна разрушается. А я могу изменить это очень быстро и спасти США", - сказал Трамп в интервью радио SiriuxXM, подчеркнув важность президентских выборов, которые пройдут в Штатах в ноябре 2024 года.

Ранее бывший глава Белого дома заявил, что действующий президент США Джозеф Байден дал главе России Владимиру Путину основания для осуждения американских властей.

Отметим также, что Трамп в интервью Такеру Карлсну высказался о своей способности за сутки завершить украинский конфликт в отличие у Байдена, который, по его мнению, "недостаточно компетентен". Трамп также заявил, что Байден сошел с ума.