Трамп: США катятся в ад, но я могу спасти страну при переизбрании

Дональд Трамп рассказал о переизбрании на второй президентский срок в США Фото: REUTERS

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что будет участвовать в президентских выборах без страха тюремного заключения из-за желания спасти страну, которая "катится в ад".

"Наша страна катится в ад. Наша страна разрушается. А я могу изменить это очень быстро и спасти США", - сказал Трамп в интервью радио SiriuxXM, подчеркнув важность президентских выборов, которые пройдут в Штатах в ноябре 2024 года.

Ранее бывший глава Белого дома заявил, что действующий президент США Джозеф Байден дал главе России Владимиру Путину основания для осуждения американских властей.

Отметим также, что Трамп в интервью Такеру Карлсну высказался о своей способности за сутки завершить украинский конфликт в отличие у Байдена, который, по его мнению, "недостаточно компетентен". Трамп также заявил, что Байден сошел с ума.