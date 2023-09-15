Экс-морпех США Хо: Зеленского свергнут, если конфликт на Украине продолжится Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский будет свергнут в ходе госпереворота, если конфликт в стране продолжится. Такое заявление сделал бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо.

По его мнению, украинский лидер осознает, что страна находится в «ужасном положении».

«Если конфликт продолжится, его страна будет и дальше разрушаться. В лучшем для него случае конфликт заморозят. В худшем – крах и государственный переворот. Он сейчас в отчаянии», – отметил эксперт в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Хо также добавил, что у Украины нет шансов победить в конфликте, так как ее соперник является слишком сильным.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленский может быть свергнут в ходе военного переворота на фоне отсутствия успехов в наступлении. По мнению Джонсона, западные союзники Киева серьезно просчитались, пытаясь ослабить Россию, однако фактически поставив Украину на грань раскола.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли в ходе своего наступления уже 71,5 тысячи военнослужащих. Он отметил, что результатов наступления украинской армии нет, но есть большие потери.