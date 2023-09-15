Игорь Николаев госпитализирован в тяжелом состоянии из-за проблем с сердцем

Игорь Николаев госпитализирован Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый российский музыкант, певец и композитор Игорь Николаев госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает 5-tv.ru в пятницу, 15 сентября.

Известно, что 63-летний музыкант был госпитализирован в палату интенсивной терапии одной из столичных клиник после жалоб на недомогание. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Вопрос о серьезном хирургическом вмешательстве продолжает быть актуальным. Врачи планирует провести Николаеву тщательное обследование, после чего будет принято решение об операции. Это станет известно в течение ближайших трех дней, сообщает источник.

Отметим, что автор хитов "Выпьем за любовь", "Пять причин" и Дельфин и русалка" уже второй раз за год попадает в больницу из-за проблем с сердцем. Зимой Игорь Николаев находился в отделении интенсивной терапии из-за обширного инфаркта.