NYT: новый переворот может произойти в Нигере в 2024 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В следующем году в Нигере может произойти новый переворот. К таким выводам пришло издание New York Times.

По словам нигерских и западных дипломатов, с которыми пообщались журналисты газеты, у взявших в стране власть генералов нет единого мнения по поводу стратегии управления.

«В предстоящем году, вероятно, произойдет новый переворот», - пишет издание.

В то же время опрошенные жители столицы Ниамей сообщили, что готовы встать на защиту мятежников, в том числе в случае вмешательства других государств.

27 июля 2023 года стало известно, что военные Нигера свергли президента страны Мохамеда Базума. Сообщалось, что представители армии выступили по национальному телевидению и объявили о смещении главы государства, закрытии границ и введении комендантского часа.

Ранее газета Al Arabiya писала, что несколько стран, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), начали вести активную подготовку на своих военных аэродромах. Предполагается, что они готовятся к возможному вторжению на территорию Нигера.