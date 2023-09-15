FT: ВСУ приостановили наступление из-за неумения вести бой крупными частями Фото: REUTERS

Издание Financial Times со ссылкой на военных аналитиков сообщило, что украинские войска способны действовать в составе небольших групп, но плохо справляются с боевыми задачами в рамках крупных подразделений, что необходимо для прорыва линии обороны ВС РФ.

“Истощение <...> играет на руку сильным сторонам Украины, в то время как попытки масштабировать наступательные маневры в таких сложных условиях этого не делают”, — считают военные эксперты Майкл Кофман и Роб Ли.

В статье отмечается, что ход текущего широкомасштабного наступления ВСУ показал недостаточность подготовки украинских военных в странах Запада, а из-за значительных потерь в живой силе и технике командование ВСУ было вынуждено переосмыслить свою стратегию.

Эксперты считают, что украинские войска перешли к тактике “изматывания” противника и ведут бои в составе небольших высокоманевренных групп, однако такой подход недостаточен для быстрых прорывов. Кофман и Ли отмечают, что непонимание Запада процессов на передовой приводит к “ложным ожиданиям” и “несправедливой критике” украинских войск.

Напомним, ранее профессор лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади также отмечал, что украинские войска не справляются с боевыми задачами в рамках крупных подразделений и разваливаются при проведении масштабного общевойскового боя, а также потеряли значительную часть опытных военных.

Тем временем общие потери ВСУ за время летнего наступления уже превысили 71 тысячу военнослужащих.