МИД РФ осудил угрозы спикера ВСУ Эштон-Чирилло в адрес российских журналистов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел РФ возмутили угрозы спикера Вооруженных сил Украины Сары Эштон-Чирилло, анонсировавшей расправу над российскими журналистами.

«Пропитанный ненавистническими формулировками словесный поток изобилует кровожадными деталями того, как именно украинским карателям видится осуществление преступления. Такие бесчеловечные рассуждения пытаются обосновать «миссией по восстановлению справедливости», – сказано на сайте ведомства.

Как заявили в министерстве, ликвидация любых форм инакомыслия внедрялась на Украине на протяжении многих лет. МИД России напомнил о сайте «Миротворец», где размещены данные лиц, не согласных с политикой Киева. В ведомстве отметили, что этот ресурс выполняет функции картотеки для осуществления террористических атак на мирных граждан. Высказывания Эштон-Чирилло являются для мировой общественности свидетельством террористической сущности киевского режима, считают в МИД РФ.

«Будем добиваться адекватной реакции профильных многосторонних структур на подобные вопиющие в своей жестокости и цинизме выпады», – резюмировали в министерстве.

Напомним, официальный представитель ВСУ Эштон-Чирилло ранее анонсировала скорую расправу над российскими журналистами, назвав их «кремлевскими пропагандистами». По ее словам, расправа произойдет на следующей неделе.

Как писал сайт KP.RU, Следственный комитет России решил проверить слова спикера ВСУ о скорой расправе над российскими журналистами после обращения главы Совета по правам человека РФ Валерия Фадеева.