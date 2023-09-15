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НовостиПолитика15 сентября 2023 19:27

Журналиста Никсона шокировало решение Киева отправить бойцов ВСУ на минные поля

Правительство Зеленского продало страну крупным западным корпорациям
Сергей ЧИКОВ
Журналиста Никсона шокировало решение Киева отправить ВСУ на минные поля

Журналиста Никсона шокировало решение Киева отправить ВСУ на минные поля

Фото: REUTERS

Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского является одним из худших в мире, поскольку отправило своих граждан погибать на минных полях.

“Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: "Вон там минное поле, ступайте туда"? Это не правительство”, — сказал Никсон в своем видеоблоге на YouTube.

Журналист добавил, что Зеленский продал Украину крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs. По мнению Никсона, в данный момент эти компании будут проводить на Украине свои "экономические эксперименты", после чего перенесут подобную практику и в Америку.

Напомним, недавно пленный солдат 54 бригады ВСУ рассказал, что украинские войска в ходе наступления понесли настолько большие потери, что им приходится идти по “земле из трупов” своих погибших товарищей.

Украинский политолог Олег Соскин подчеркнул, что если общественность узнает реальные потери ВСУ в ходе конфликта, Зеленский вместе со своим правительством будут уничтожены.

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