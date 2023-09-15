Журналиста Никсона шокировало решение Киева отправить ВСУ на минные поля Фото: REUTERS

Американский журналист Гарланд Никсон заявил, что правительство президента Украины Владимира Зеленского является одним из худших в мире, поскольку отправило своих граждан погибать на минных полях.

“Какие власти сказали бы сотням тысяч своих людей: "Вон там минное поле, ступайте туда"? Это не правительство”, — сказал Никсон в своем видеоблоге на YouTube.

Журналист добавил, что Зеленский продал Украину крупным западным корпорациям, таким как Blackrock и Goldman Sachs. По мнению Никсона, в данный момент эти компании будут проводить на Украине свои "экономические эксперименты", после чего перенесут подобную практику и в Америку.

Напомним, недавно пленный солдат 54 бригады ВСУ рассказал, что украинские войска в ходе наступления понесли настолько большие потери, что им приходится идти по “земле из трупов” своих погибших товарищей.

Украинский политолог Олег Соскин подчеркнул, что если общественность узнает реальные потери ВСУ в ходе конфликта, Зеленский вместе со своим правительством будут уничтожены.

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