Венгрия и Словакия вслед за Польшей вводят эмбарго на зерно с Украины

Словакия и Венгрия ввели запрет на ввоз украинского зерна. Фото: REUTERS

Венгрия вводит запрет на ввоз зерна с Украины несмотря на то, что Еврокомиссия отказалась продлить эмбарго.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утвердил список товаров, импорт которых с Украины запрещается с полуночи 16 сентября по московскому времени. Кроме зерновых, в этот список вошли несколько видов мяса – говядина, свинина, баранина, птица, мясо козы. Также с Украины в Венгрию запрещено ввозить овощи, вино, мед и семена подсолнечника. Перечень из 24 товаров опубликован в правительственном вестнике.

Эмбарго на украинское зерно ввела также Словакия, передает местный телеканал Markiza. Словацкое Министерство сельского хозяйства республики аргументировало это решение опасениями, что поставки дешевого зерна с Украины нанесут ущерб словацким аграриям.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти этой страны введут запрет на импорт зерна с Украины, несмотря на решение Еврокомиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинских зерновых.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна с Украины в пять стран Евросоюза.