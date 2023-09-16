Макгрегор заявил, что экономика США истощается из-за украинского конфликта. Фото: REUTERS

Экономика США истощается из-за украинского конфликта. Такое заявление сделал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Первоначальной целью этой прокси-войны было обескровить Россию. Абсурдное решение, произошло обратное. Ресурсы Америки истощаются», - написал эксперт в социальной сети Х, подчеркнув, что президент России Владимир Путин осведомлен о плачевном состоянии американской экономики.

«Путин знает об этом», — отметил Макгрегор.

Напомним, в США продолжает расти госдолг. Он составляет уже 32,5 трлн долларов. Для сравнения, в 2000 году он был в шесть раз меньше - 5,5 трлн долларов. А экономика США за это время выросла лишь чуть больше, чем вдвое.

Ранее финансовый омбудсмен Павел Медведев объяснил, что на самом деле влияет на курс американской валюты к рублю.

Тем временем экономист Твердохлеб заговорил о необратимых последствиях для экономики США.