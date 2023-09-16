Суд в Киеве увеличил до 105 млн долларов залог арестованному бизнесмену Коломойскому

Суд в Киеве увеличил сумму залога арестованному бизнесмену Коломойскому. Фото: Павел ДАЦКОВСКИЙ.

Арестованному в Киеве бизнесмену Игорю Коломойскому увеличили размер залога до суммы, эквивалентной 105 миллионов долларов США. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на Шевченковский районный суд Киева.

Сообщается, что суд переизбрал Коломойскому меру пресечения.

«Судья изменил меру пресечения в части залога, установив ее размер 3,891 миллиарда гривен», - пишет издание.

Напомним, Служба безопасности Украины ранее предъявила обвинение олигарху Игорю Коломойскому в мошенничестве и легализации полученного преступным путем имущества.

Позже Коломойскому предъявили дополнительные обвинения в организации подделки документов, организации завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, а также приобретении и распоряжении имуществом, которое было получено преступным путем.

Тем временем в Крыму под национализацию попала собственность украинских олигархов Ахметова и Коломойского.

В СБУ заявили, что в период с 2013 по 2020 годы Коломойский вывез за границу более полумиллиарда гривен для их последующей легализации.