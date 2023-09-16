Посол Антонов: США не снимают барьеры для возобновления зерновой сделки

Анатолий Антонов призвал США не препятствовать возобновлению зерновой сделки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вашингтон занимается мифотворчеством вместе реального снятия барьеров для возобновления зерновой сделки. Такое заявление сделал посол РФ в США Анатолий Антонов.

«Белому дому, если он действительно радеет за интересы нуждающихся, уже давно следовало бы перейти от тиражирования пустых инсинуаций к реальному снятию санкционных барьеров», - приводит слова Антонова Telegram-канал российского дипломатического ведомства.

Дипломат подчеркнул, что Россия оставляет открытой дверь для восстановления работы черноморской инициативы, в то время как вашингтонские чиновники «перекладывают с больной головы на здоровую».

«Необходимо лишь обеспечить законные требования российской стороны по строгому выполнению взаимоувязанных стамбульских договоренностей», - резюмировал Антонов.

Тем временем в пятницу, 15 сентября, Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна из Украины в пять стран Евросоюза.

После этого Польша, Словакия и Венгрия заявили о введении ограничений на поставку зерна и некоторой другой украинской сельхозпродукции, а Владимир Зеленский пообещал «цивилизованно ответить» странам, отказавшимся от украинского зерна.