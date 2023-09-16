Зеленский пообещал ответить странам, отказавшимся от украинского зерна

Зеленский пообещал "цивилизованно ответить" странам, которые ввели эмбарго на ввоз украинского зерна. Фото: REUTERS

Киев планирует дать ответ на отказ трех европейских стран от украинского зерна. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, уточнив, что реакция будет «цивилизованной».

«А если их решения будут нарушать право ЕС, Украина будет цивилизованно отвечать», - написал украинский лидер в своем Telegram-канале, комментируя эмбарго Польши, Словакии и Венгрии на ввоз зерна из Украины.

Зеленский рассказал о телефонном разговоре с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, в котором он поблагодарил еврочиновницу за решение снять ограничения на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в страны ЕС.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, Еврокомиссия решила не продлевать действие эмбарго на поставки зерна из Украины в пять стран Евросоюза.

В то же время премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти этой страны введут запрет на импорт зерна из Украины, несмотря на решение Еврокомиссии не продлевать эмбарго на ввоз украинских зерновых.

Позже стало известно, что Венгрия и Словакия вслед за Польшей вводят эмбарго на зерно с Украины.