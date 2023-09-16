Рогов: российские войска обратили подразделения ВСУ в бегство у села Работино

Рогов: российские военные обратили ВСУ в бегство у Работино Фото: Александр КОЦ

Глава общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что российские войска обратили в бегство штурмовые подразделения ВСУ в районе села Работино в Запорожской области.

“Было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжелой техники, но они понесли потери и сбежали. По ним отработала артиллерия. Количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками”, — сказал Рогов в интервью РИА Новости.

Он добавил, что успешное отражение атак противника обусловлено качественной разведкой и оперативной работой артиллерийских подразделений. Также, по словам Рогова, в этом районе активно помогает авиация ВКС России.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщало, что за прошедшую неделю российские войска отразили 18 атак ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив более 700 солдат и несколько десятков единиц военной техники противника.

По данным врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, в ходе “мясных штурмов” в районе села Работино украинские войска потеряли более 10 тысяч военнослужащих и просто не успевают вывозить погибших солдат с поля боя.