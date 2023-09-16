InfoBRICS: российские войска побеждают ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы

InfoBRICS: российские военные побеждают ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журналист Лукас Лейрос заявил, что российские войска эффективно используют системы радиоэлектронной борьбы против ВСУ, что является одной из главных причин провала летнего наступления Украины.

“Западные аналитики оценивают действия России на поле боя и считают, что одной из главных причин провала Украины — навыки применения методов радиоэлектронной борьбы российских военных”, — отметил журналист в статье для InfoBRICS.

Лейрос добавил, что ВС России не только успешно применяют системы РЭБ для подавления беспилотников противника, но и активно используют собственные беспилотники на поле боя.

Ранее замминистра цифровой трансформации Украины Александр Борняков признал, что ВС России эффективно применяют в зоне спецоперации ударные беспилотники “Ланцет”, а также в целом значительно увеличили использование дронов.

В свою очередь издание Economist, ссылаясь на комментарии украинских военных, отмечало, что в рядах ВСУ не могут объяснить эффективность российских систем РЭБ никак иначе, кроме как “черной магией”.